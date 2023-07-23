Прес-служба манкуніанців офіційно повідомила про перехід бразильця в Аль-Наср. Алекс Теллес приєднався до Кріштіану Роналду, підписавши угоду з саудівським клубом до 2025 року.

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Манчестер Юнайтед за свого гравця отримає 4 мільйони фунтів та додаткові бонус, розмір яких не розголошується. В Саудівській Аравії Теллес буде отримувати близько 7 млн євро зарплатні.

Бразилець став третім новачком у складі Аль-Насра. Раніше клуб Роналду підписав Секо Фофана з Ланса та Марцело Брозовіча з Інтера.

За Манчестер Юнайтед Теллес виступав з 2020 року. Він зіграв за манкуніанців в 50 матчах. В його активі 1 гол та 8 результативних передач у складі клубу. Минулого сезону Теллес виступав за Севілью на правах оренди.

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