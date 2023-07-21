В черговому товариському матчі суперником Аль-Насру стала Бенфіка. Клуб Кріштіану Роналду програв з рахунком 1:4. Португалець в другій зустрічі поспіль не зумів відзначитися забитим голом, втім став учасником одного з епізодів.

Роналду знову зганьбився – Аль-Наср вдруге поспіль зазнав розгромної поразки, екс-одноклубник Кріштіану ефектно забив

Анхель Ді Марія, колишній партнер Роналду в Реалі, нещодавно приєднався до Бенфіки. Аргентинець вийшов с перших хвилин в матчі і вкотре продемонстрував свою чудову техніку, обігравши Кріштіану. Анхель ефектно перекинув м'яч через португальця, а потім поставив корпус, змусивши Роналду порушити правила.

Аргентинський півзахисник в двох товариських матчах за Бенфіку забив два голи. Нагадаємо, що в португальський клуб Ді Марія перейшов у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Ювентусом.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків