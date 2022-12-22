37-річний форвард стане гравцем Аль-Насра, стверджує Marca. Сторони вже все узгодили, тому про домовленість можуть оголосити протягом найближчих годин.

Керівник Айнтрахта: Роналду пропонували навіть нам

Роналду підпише контракт до 2030 року – 2,5 роки виступатиме у статусі футболіста, після чого стане послом Саудівської Аравії, щоб сприяти проведенню ЧС-2030 в арабській країні разом із Єгиптом та Грецією.

Зарплатня Кріштіану становитиме 200 мільйонів євро за сезон протягом перших 2,5 років, після чого сума, ймовірно, збільшиться.

Легендарний нападник після прощання з Манчестер Юнайтед намагався знайти прихисток у Європі, але жоден клуб не був зацікавлений у його послугах й не міг запропонувати бажані фінансові умови.

Бельгійське фіаско, німецьке прокляття та марокканська казка: розчарування та відкриття ЧС-2022