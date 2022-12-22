Форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду у який тільки клуб не намагались пропхати під час літнього трансферного вікна.

Кріштіану намагався покинути Манчестер Юнайтед ще влітку, але не знайшов бажаного варіанту. Агент португальця Жорже Мендеш пропонував свого клієнта чи не всім клубам учасникам ЛЧ.

Роналду близький до від'їзду з Європи – новий клуб чекає на приїзд Кріштіану

Відповідну пропозицію отримав і німецький Айнтрахт. Представник правління франкфуртців Аксель Хелльман підтвердив це. "Так, навіть нам його також пропонували", – цитує керівника Sport1.

Нагадаємо, Роналду достроково розірвав контракт із Манчестер Юнайтед перед стартом ЧС-2022. Наразі головним претендентом на гравця є Аль-Наср із Саудівської Аравії.

Воїн чи король? Мессі підняв кубок світу в унікальному плащі – подарунок з глибоким символізмом