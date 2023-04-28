Роналду відстав від лідера на шість очок через ефектний гол на 90+16 – відео панєнки
Аль-Іттіхад здобув чергову перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Лідер турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії приймав Аль-Шабаб. Матч був дуже напружений і інтрига тривала до останніх секунд. Аль-Іттіхад швидко повів у рахунку, але гості змогли відігратися після перерви. Бепендза міг вивести Аль-Шабаб вперед на 90 хвилині матчу, але невдало пробив 11-метровий.
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Наприкінці зустрічі господарі залишилися в меншості, а суддя додав цілих 16 хвилин до матчу. На 14 доданій хвилині гравці Аль-Іттіхад заробили пенальті. Хамадаллах пробив хитро, панєнкою. Воротар такого не очікував і з ударом не впорався.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Аль-Іттіхад, який збільшив свій відрив від Аль-Насра, де виступає Кріштіану Роналду, до шести очок.
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