Лідер турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії приймав Аль-Шабаб. Матч був дуже напружений і інтрига тривала до останніх секунд. Аль-Іттіхад швидко повів у рахунку, але гості змогли відігратися після перерви. Бепендза міг вивести Аль-Шабаб вперед на 90 хвилині матчу, але невдало пробив 11-метровий.

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Наприкінці зустрічі господарі залишилися в меншості, а суддя додав цілих 16 хвилин до матчу. На 14 доданій хвилині гравці Аль-Іттіхад заробили пенальті. Хамадаллах пробив хитро, панєнкою. Воротар такого не очікував і з ударом не впорався.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Аль-Іттіхад, який збільшив свій відрив від Аль-Насра, де виступає Кріштіану Роналду, до шести очок.

Suudi Arabistan'da lider Al Ittihad, 90+16'da penaltı golüyle kazandı. Al Nassr liderin 6 puan gerisine düştü.



Yaşananlar:



* +13 ilave süre.

* Al Shabab 89'da penaltı kaçırdı.

* Al Ittihad 90'da 10 kişi kaldı.

* Al Ittihad 90+16 penaltıyla 2-1 galippic.twitter.com/suYBCkSCZv — FutbolArena (@futbolarena) April 27, 2023

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