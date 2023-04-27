Як інформує Saudi Gazette, це рішення було пов'язане з тиском з боку вболівальників після двох поспіль поразок команди протягом тижня, що призвело до збільшення відставання від Аль-Іттіхада до потенційних 6 очок (у суперника залишилася гра в запасі) і вильоту з національного Кубка.

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Очікується, що відставка Аль-Муаммара буде ухвалена в найближчі два дні, а чинну раду директорів буде розпущено. Тим самим керівник Аль-Насра протримався на своїй посаді 2 роки.

Ця відставка також могла бути пов'язана з інформацією ArabiaNews50. Згідно з джерелом, Мусаллі Аль-Муаммар заявив: "У житті мене обманювали двічі. Перший раз, коли я попросив три кебаби, а мені дали тільки два. Другий раз – під час підписання Кріштіану Роналду".

Mundo Deportivo встиг спростувати ці слова, назвавши їх фейковими. Але диму без вогню не буває, і здається, що це той самий випадок.

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