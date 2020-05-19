Президент ПСЖ заграє з Роналду

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі засипав компліментами португальського нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Рік за роком Роналду демонструє унікальну рішучість, надзвичайну силу характеру, він хоче вдосконалюватися кожен день. Цей гравець завжди збільшує межі своїх можливостей. Я захоплююся цією невтомною волею. Кріштіану є чудовим прикладом для всіх спортсменів, які перебувають у процесі становлення", – цитує Аль-Хелаїфі France Football.

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До слова, власник ПСЖ давно хоче бачити Роналду у своєму клубі. Саме французи були головним конкурентом Ювентуса, коли Кріштіану вирішив покинути Реал, пропонуючи мадридцям значно кращі умови трансферу. Нещодавно повідомлялося, що парижани знову спробують підписати португальця, якщо туринці захочуть його продати.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус влітку 2018 року з мадридського Реала. Сума трансферу склала 117 млн євро. У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких став автором 21 забитого м'яча і віддав три результативні передачі.

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