Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, схоже, не гратиме на Близькому Сході після прощання з Манчестер Юнайтед.

37-річного португальця преса тісно пов'язала із аравійським Аль-Насром. Мовляв, про все вже домовлено, Кріш зароблятиме 200 мільйонів євро за сезон.

Роналду узгодив контракт з новим клубом і стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу, – Marca

Після переможного матчу зі Швейцарією (6:1), завдяки якому "селесао" вийшли у чвертьфінал ЧС-2022, Роналду очікувано запитали про клуб із Саудівської Аравії. Відповідь була лаконічною. "Ні, це неправда. Це неправда", – цитує Кріштіану AS.

Журналіст Педру Сепульведа запевняє, що португальська легенда відмовить Аль-Насру. Гроші футболіста не цікавлять, він шукає ідеальний проєкт, щоб грати на топ-рівні. Пріоритетною є команда, яка боротиметься за Лігу чемпіонів. Азія – не варіант.

Нагадаємо, Роналду та Манчестер Юнайтед розірвали контракт після скандального інтерв'ю Кріштіану, у якому він розкритикував чи не всю структуру клубу. Цього сезону він провів 16 матчів на клубному рівні (3 голи і 2 асисти).

Португалія вийшла в 1/4 ЧС-2022, забивши 6 голів Швейцарії – жахіття Роналду, історичний хет-трик і аналогія з Україною