Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, не будет играть на Ближнем Востоке после прощания с Манчестер Юнайтед.

37-летнего португальца пресса тесно связала с аравийским Аль-Насром. Мол, обо всем уже договорено, Криш будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

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После победного матча со Швейцарией (6:1), благодаря которому "селесао" вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, Роналду ожидаемо спросили о клубе из Саудовской Аравии. Ответ был лаконичным. "Нет, это неправда. Это неправда", – цитирует Криштиану AS.

Журналист Педру Сепульведа уверяет, что португальская легенда откажет Аль-Насру. Деньги футболиста не интересуют, он ищет идеальный проект, чтобы играть на топ-уровне. Приоритетной является команда, которая будет бороться за Лигу чемпионов. Азия – не вариант.

Напомним, Роналду и Манчестер Юнайтед разорвали контракт после скандального интервью Криштиану, в котором он раскритиковал едва ли не всю структуру клуба. В этом сезоне он провел 16 матчей на клубном уровне (3 гола и 2 ассиста).

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