Битва за право зіграти чвертьфінал проти збірної Марокко, яка сенсаційно вибила Іспанію в серії післяматчевих пенальті. Двобій, як і онлайн-трансляція Португалія – Швейцарія на "Футбол 24", стартував о 21:00. Фернанду Сантуш посадив капітана "селесао" на лавку – 37-річний Роналду присів у запас Португалії вперше за 14 років на великому турнірі. Замість Кріштіану дебютував у стартовому складі "селесао" форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш. Саме 21-річний нападник відзначив свою прем'єру взяттям воріт на 17 хвилині. Феліш викотив у штрафний лівим напівфлангом, Шер надто пасивно відборовся, і Рамуш прошив ближній верхній кут.

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Гонсалу взяв активну участь і в наступних двох ударних атаках. Спочатку відкинув під потужний постріл Отавіу, завершивши комбінаційний наступ усе тим же лівим краєм. Згодом повівся надто егоїстично, коли приймав закидання з глибили від Феліша. Праворуч у штрафному відкривався Бруну Фернандеш – хавбек Манчестер Юнайтед висловив справедливі претензії. З цікавого у Швейцарії за перші 30 хвилин можна згадати хіба кручений штрафний Шакірі здалеку. Снаряд в останню мить пройшов повз праву стійку. Занадто легко. Бруну виконав 3 гольовий пас на катарському Мундіалі, подавши кутовий ідеально на голову 39-річному Пепе.

Це найстарший автор гола в історії плей-офф чемпіонатів світу. Легендарному центрбеку виповнилося на цей момент 39 років і 283 дні. Кошта помилився на виході після прострілу з правого флангу, але тут же підскочив і встиг скоригувати добивання Фройлера головою. У підсумку Далот, який неочікувано витіснив Канселу в запас, виніс з порожніх воріт. Третій удар Рамуша у площину воріт потягнув Зоммер. Блискуче накидав на межу воротарського майданчика все той же Бруну, який створив за 1 тайм 2 стовідсоткові моменти.

Попри втрачені моменти Рамуш виглядає значно цікавішим і головне команднішим бійцем, ніж Роналду. Рішення Сантуша поставити на краї оборони Далота з Геррейру, вперше проігнорувавши Канселу, теж виправдало себе на всі 100. Гострота попереду, надійність ззаду. По суті єдиний момент Швейцарії до перерви став наслідком банального прострілу та помилки голкіпера. Португалії дозволили зіграти в максимально зручний футбол – цілих 2 контратаки з ударами, купа простору в позиційних наступах. "Селесао" виграли всю боротьбу і були значно ефективнішими: з 6 ударів 5 стали влучними, зокрема, тричі з меж штрафного.

Захисник МЮ Далот прекрасно прострілив з правого краю у воротарський. Рамуш реалізовує рівно 50% своїх ударів у площину. М'яч проскочив між ногами Зоммера. Роналду в жодному з останніх 6 матчів на мундіалях не зміг оформити дубль, хоча моментів мав не менше. Кріштіану сьогодні – майже взірець поведінки за межами поля. Аплодує Роналду четвертому голу Португалії. Отавіу п'ятою в центрі поля розігнав магічну атаку. Феліш доставив майже до штрафного, а там Рамуш віддав, Геррейру забив. Фулбеки сьогодні з асистом і голом, який Канселу!

Форварду Бенфіки мало 2+1, він ще й асистує чужому. Рамуш після кутового з правого флангу скинув головою на дальню стійку, Аканджі замкнув порожній кут. Драма Роналду. Понуро із сумом в очах він спостерігає за шоу свого на 16 років молодшого конкурента. Португальські трибуни ніби добивають: "Ра муш, Ра муш, Ра муш!" Він просто не дає Роналду будь-яких шансів. Хет-трик на 67 хвилині. Феліш тонко покотив, Рамуш легко розправився з голкіпером. Після такого можна й Кріштіану дати пограти. Ніяково стоїть біля бокової Роналду в ролі заміни для найкрутішого гравця 1/8 ЧС-2022. У Кріштіану, до слова, цілих 0 голів на стадії плей-офф чемпіонатів світу.

Gonçalo Ramos has more hat-tricks in the World Cup knockout rounds than Ronaldo has goals in the knockouts...



Ramos has only played 73 minutes of knockout stage football! pic.twitter.com/k0vnzwom9i — 90min (@90min_Football) December 6, 2022

Феєрія триває. Чергова красива атака з розмахом: Геррейру отримав діагональ на лівий фланг і видав майже ідеальний простріл – Фернандеш мінімально не дотягнувся. Свій гол дуже хотів би забити і Роналду. Спочатку бахнув зі штрафного метрів з 30 прямо у стінку, потім відкрився під пас Карвалью після помилки швейцарців у центрі, але примудрився залізти в офсайд. Роналду не Дирижер Португалії сходить на 87 хвилині. Бруну Фернандеш створив дві сотки та видав ідеальну статистику довгих пасів у цій грі (5 з 5 вдалі).

І навіть Леау забиває. На 90+2 джокер з Мілана відзначився другим взяттям воріт на ЧС-2022. Ідеальний обвідний удар після пасу Геррейру, який до гола доклав ще й асист. Вражаюче побиття у виконанні Португалії проти виснаженої Швейцарії, в якої ніби сил не було навіть імітувати боротьбу. Перший хет-трик на катарському Мундіалі (феєричний дебют Рамуша в основі "селесао"). 84 роки чемпіонати світу не бачили збірну, яка забила б 6 голів у матчі 1/8 фіналу.

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