Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не залишиться без роботи після прощання з Манчестер Юнайтед. Він вже знайшов клуб.

По завершенні чемпіонату світу в Катарі 37-річний португалець приєднається до Аль-Насра, який виступає в Саудівській Аравії, повідомляє Marca. Сторони вже про все домовились.

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Після розірвання контракту з МЮ Кріш став вільним агентом, тому з 1 січня зможе грати за новий колектив. Аль-Наср пропонує Роналду контракт на 2,5 роки й просто фантастичні умови: близько 200 мільйонів євро за сезон, що зроблять його найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

До Кріштіану тепер і близько ніхто не дотягуватиме: Мессі та Неймар з їхніми 75 і 70 мільйонами за сезон, а також найбільш високооплачувані спортсмени США.

Майбутній клуб португальської зірки бореться за чемпіонство у Саудівській Аравії. Команда під керівництвом Руді Гарсії наразі йде другою у чемпіонаті.

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