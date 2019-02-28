Каземіро пригадав Роналду після поразки від Барселони

Півзахисник Реала Карлос Каземіро прокоментував поразку від Барселони у півфіналі Кубка Іспанії.

"Не можемо говорити про тих, хто не в команді. Кріштіану тут немає, а Бензема був найкращою "дев'яткою" у світі минулого тижня.

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Зараз треба битись за те, ким ми є. Ми не забили, але важко працювали, багато бились і створювали моменти. Але якщо не реалізовуєш свої нагоди, суперник може сильно вдарити тебе, що, у підсумку, сталось.

Говорити про Вінісіуса не чесно. Він відважний, має кураж та нічого не боїться. Він неймовірно грає як для свого віку", – цитує Каземіро Marca.

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