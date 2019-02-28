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Каземіро пригадав Роналду після поразки від Барселони

13:04 788 Читать на русском
Каземіро пригадав Роналду після поразки від Барселони
Каземіро / соцмережі

Півзахисник Реала Карлос Каземіро прокоментував поразку від Барселони у півфіналі Кубка Іспанії.

"Не можемо говорити про тих, хто не в команді. Кріштіану тут немає, а Бензема був найкращою "дев'яткою" у світі минулого тижня.

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Зараз треба битись за те, ким ми є. Ми не забили, але важко працювали, багато бились і створювали моменти. Але якщо не реалізовуєш свої нагоди, суперник може сильно вдарити тебе, що, у підсумку, сталось.

Говорити про Вінісіуса не чесно. Він відважний, має кураж та нічого не боїться. Він неймовірно грає як для свого віку", – цитує Каземіро Marca.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Барселона Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Каземіро Каземіро
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