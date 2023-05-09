Роналду вибухнув після чергової невдачі – Кріштіану штовхнув представника суперника
Португальський нападник Кріштіану Роналду досі не навчився контролювати свої емоції.
Черговий матч для нападника Аль-Наср виявився невдалим. Гол Роналду скасував рефері, а його команда не змогла взяти три очки.
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Коли португалець покидав поле, до нього підійшов співробітник Аль-Халідж і спробував зробити селфі. Кріштіану не сподобалась зайва увага. Він просто різко відштовхнув чоловіка і пішов далі.
Не вперше нападник Аль-Наср публічно демонструє свій розпач після гри. Контролювати емоції Роналду так і не навчився. Час від часу португалець свариться з тренерським штабом та зневажливо ставиться до суперника.
Нагадаємо, що команда Кріштіану посідає друге місце у турнірній таблиці з 57 балами. Аль-Наср відстає від лідера на п'ять очок за чотири тури до завершення чемпіонату.
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