Черговий матч для нападника Аль-Наср виявився невдалим. Гол Роналду скасував рефері, а його команда не змогла взяти три очки.

Роналду не допоміг Аль-Насру здобути перемогу – його гол скасували через офсайд

Коли португалець покидав поле, до нього підійшов співробітник Аль-Халідж і спробував зробити селфі. Кріштіану не сподобалась зайва увага. Він просто різко відштовхнув чоловіка і пішов далі.

Не вперше нападник Аль-Наср публічно демонструє свій розпач після гри. Контролювати емоції Роналду так і не навчився. Час від часу португалець свариться з тренерським штабом та зневажливо ставиться до суперника.

Нагадаємо, що команда Кріштіану посідає друге місце у турнірній таблиці з 57 балами. Аль-Наср відстає від лідера на п'ять очок за чотири тури до завершення чемпіонату.

Après le match nul entre Al Nassr et Al Khaleej, ce lundi en Arabie saoudite (1-1), Cristiano Ronaldo s'est montré très agacé et a repoussé un membre du staff adverse venu lui demander un selfie au coup de sifflet final. pic.twitter.com/U3jbYa9i41 — RMC Sport (@RMCsport) May 8, 2023

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