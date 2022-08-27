У попередньому турі суперники здобули перемоги з однаковим рахунком 2:1 – МЮ здолав Ліверпуль, а Саутгемптон розібрався з Лестером. Ерік Тен Хаг вирішив не міняти склад, залишивши у запасі Роналду і зіркового новачка Каземіро.

Перший тайм збив ейфорію з фанатів "дияволів". Команда знову мала проблеми з креативом, коли суперник не давав багато простору. Втім, один божевільний момент створити таки вдалося. В середині тайму Еланга, Еріксен і Бруну поспіль розстрілювали ворота Базуну, але відчайдушна гра кіпера "святих" та власна неточність залишили нулі на табло. Гол відклали на другу половину.

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На 55-й хвилині спрацювала португальська зв'язка МЮ. Діогу Далот прорвався флангом і викотив зручну передачу для Бруну, який одним дотиком оформив першу результативну дію в сезоні. Гол остаточно переконав гостей забути про атаку. Саутгемптон мав дві чудові нагоди відігратися – Адамс вліпив над поперечиною, а удар Арібо головою красиво відбив Де Хеа. Були натяки і на пенальті у ворота іспанця. Мактомінай зіграв рукою у власному карному майданчику, але арбітр вирішив, що відстань між м'ячем і верхньою кінцівкою була надто мала.

Роналду замінив Санчо на 68-й хвилині. Незабаром португалець кумедно впав біля воріт Саутгемптона, а потім довго лежав, тримаючись за ногу. Заміна не знадобилась. Тен Хаг остаточно вирішив тримати мінімальну перевагу – Каземіро вийшов замість вінгера Еланги.

Гра перейшла у зручний сценарій для манкуніанців. Багато тяганини в центрі поля, але зовсім без гостроти. Каземіро відразу показав Англії свої чесноти – заблокований дальній удар і агресивний відбір м'яча у Арібо. З горем навпіл "дияволи" витримали, святкуючи другу перемогу поспіль. Підопічні Тен Хага після жалюгідного старту піднялися на 6-ту сходинку, а Саутгемптон залишився на 13-й – до кінця туру обоє можуть спуститися нижче.

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