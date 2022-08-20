Найкращим у цьому рейтингу є Кріштіану Роналду, який з загальних 1124 поєдинків виграв 745.

"Хтось має нагадати Мбаппе, що у 23 роки Мессі вже мав чотири "Золотих м'ячі", – Руні

На другій сходинці розташувався його екс-партнер по Реалу Ікер Касільяс (689 перемог у 1049 матчах), а третій – Ліонель Мессі (670 перемог у 970 матчах). У топ-5 опинились екс-партнери Лео по Барселоні – Дані Алвес та Хаві (656 та 651 тріумф).

До десятки найкращих потрапили ще три іспанці – Серхіо Рамос, Андрес Іньєста та Рауль Гонсалес, а також Райан Гіггз та Джанлуїджі Буффон. Цікаво, що найвищий відсоток перемог у Серхіо Бускетса (69,8% перемог з усіх матчів у кар'єрі).

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