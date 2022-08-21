В течение нескольких недель 37-летний португалец искал другие варианты продолжения карьеры, чтобы играть в Лиге чемпионов. Провальный старт Манчестер Юнайтед в АПЛ лишь подогрел слухи о возможном уходе Криштиану Роналду, но, похоже, форвард остается.

"Роналду – паршивая овца в раздевалке МЮ": главный хейтер Криша требует выбросить его из команды

Трансфер Каземиро оказал решающее влияние на финальное решение Роналду остаться в Манчестере. После прихода бразильца, с которым Криштиану играл в Реале, ветеран передумал уходить из клуба и продолжит выступления за манкунианцев. Об этом сообщил журналист Педру Алмейда в Twitter.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан еще на год. После двух туров АПЛ подопечные Тен Хага занимают предпоследнее место, проиграв Брайтону и Брентфорду с общим счетом 1:6. В понедельник Криштиану и Ко сыграют против Ливерпуля.

Роналду – самый лучший, а Месси только третий: статистический портал обнародовал рейтинг побед мировых звезд