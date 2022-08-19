"Гадаю, що саме Роналду – паршива вівця в роздягальні МЮ. Там багато молодих гравців, з якими він, певно, навіть не розмовляє. Є чутки, що він постійно сидить один. Він і Фернандеш, мабуть, сидять там, розмовляють португальською і принижують інших гравців.

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Я уявляю, що там у роздягальні, наскільки там токсично. Якби я грав у Манчестер Юнайтед, то задумався: "Кожного разу, коли ми програємо, всі повинні говорити про Роналду". Здихайтеся Роналду, запросіть до клубу молодих і свіжих талантів", – заявив Агбонлахор у коментарі Football Insider.

Нагадаємо, контракт 37-річного португальця розрахований ще на один сезон. Трансферне вікно відкрите до 1 вересня, а поки Роналду змушений ганьбитися з МЮ – поразки від Брайтона (1:2) і Брентфорда (0:4).

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