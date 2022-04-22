Роналду та інші зірки МЮ отримали чіткий сигнал від нового тренера – церемонитися ніхто не буде
Ерік Тен Хаг розповів, як планує працювати у колективі з великою кількістю статусних гравців.
Ні Кріштіану Роналду, ні будь-який інший гравець МЮ не будуть авторитетом для нідерландця.
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"У цьому я залишуся самим собою і не зміню свого підходу. Я вкажу статусним гравцям їхнє завдання, і той, хто не буде їх виконувати, почує від мене все. Байдуже, хто це буде", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, нідерландець підписав контракт з Манчестер Юнайтед до 2025 року, однак безпосередню роботу на Олд Траффорд розпочне лише влітку.
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