Ні Кріштіану Роналду, ні будь-який інший гравець МЮ не будуть авторитетом для нідерландця.

Манчестер Юнайтед і Тен Хаг запланували літню перебудову: кругленька сума на трансфери й велике прощання

"У цьому я залишуся самим собою і не зміню свого підходу. Я вкажу статусним гравцям їхнє завдання, і той, хто не буде їх виконувати, почує від мене все. Байдуже, хто це буде", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, нідерландець підписав контракт з Манчестер Юнайтед до 2025 року, однак безпосередню роботу на Олд Траффорд розпочне лише влітку.

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