На "червоних дияволів", схоже, влітку чекає солідна перебудова. Все починається з тренерського містка, на який прийде ще чинний наставник Аякса Ерік Тен Хаг.

Нідерландський фахівець підписав з "червоними дияволами" контракт до червня 2025-го, до виконання обов'язків він приступить влітку. Тоді й розпочнеться перебудова.

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Як інформує Sky Sports, наприкінці сезону до 12 гравців можуть покинути Юнайтед. Натомість Тен Хаг отримає близько 200 мільйонів фунтів на трансфери, щоб замінити футболістів, які підуть.

Додамо, що у нинішньому сезоні манкуніанці не змогли поборотися за перемогу в жодному турнірі та ризикують навіть не потрапити у зону Ліги чемпіонів. Після 33-х турів АПЛ МЮ посідає шосте місце в таблиці.

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