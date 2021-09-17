"Зрозуміла вся ейфорія від повернення Роналду на Олд Траффорд, але він створить для Уле Гуннара Сульшера стільки ж проблем, скільки і вирішить. Роналду може стати більш вдалим трансфером для АПЛ, ніж для Манчестер Юнайтед. Більш важливе питання для "червоних дияволів" полягає в тому, чи наблизить трансфер Роналду їх до того, щоб стати командою, яка здатна боротися за перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів.

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Судячи з стартових матчів, хоча вони і перемогли у 3 з 5 ігор, я б сказав, що ні. Уміння Роналду поодинці вигравати матчі точно зробить Манчестер Юнайтед сильнішим. Але його перехід не перетворить їх в команду, яка виграє титул. Роналду не додасть грі "червоних дияволів" стилю, якого їм все ще не вистачає", – наводить слова Каррагера Daily Mail з посиланням на його колонку на The Telegraph.

Відзначимо, що Роналду результативно повернувся на Олд Траффорд – португалець вже забив тричі у 2 поєдинках.

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