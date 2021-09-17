Роналду створить для Сульшера стільки ж проблем, скільки і вирішить, – Каррагер
Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер не вірить, що трансфер Кріштіану Роналду виведе Манчестер Юнайтед на новий рівень.
"Зрозуміла вся ейфорія від повернення Роналду на Олд Траффорд, але він створить для Уле Гуннара Сульшера стільки ж проблем, скільки і вирішить. Роналду може стати більш вдалим трансфером для АПЛ, ніж для Манчестер Юнайтед. Більш важливе питання для "червоних дияволів" полягає в тому, чи наблизить трансфер Роналду їх до того, щоб стати командою, яка здатна боротися за перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів.
Роналду змінив місце проживання в Манчестері через овець – новий будинок форварда удвічі дешевший
Судячи з стартових матчів, хоча вони і перемогли у 3 з 5 ігор, я б сказав, що ні. Уміння Роналду поодинці вигравати матчі точно зробить Манчестер Юнайтед сильнішим. Але його перехід не перетворить їх в команду, яка виграє титул. Роналду не додасть грі "червоних дияволів" стилю, якого їм все ще не вистачає", – наводить слова Каррагера Daily Mail з посиланням на його колонку на The Telegraph.
Відзначимо, що Роналду результативно повернувся на Олд Траффорд – португалець вже забив тричі у 2 поєдинках.
Ярмоленко і Ко проти Роналду, Реал у битві лідерів Прімери, кризовий Ювентус прийме Мілан – топ-матчі вікенду