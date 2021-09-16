Після переходу в АПЛ Роналду перевіз до Англії усю сім'ю, однак дуже швидко довелося змінювати місце проживання. Апартаменти вартістю у 6 млн фунтів не влаштували португальця, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, однією з головних причин, які змусили сім'ю футболіста переїхати стали вівці. Будинок розташований серед горбистих полів, де випасають цих тварин. Вівці банально заважали людям нормально спати. Окрім того, Кріштіану залишився незадоволений системою безпеки.

"Роналду – справжній професіонал, який приділяє багато уваги відпочинку і відновленню після ігор, тому було вирішено, що буде краще, якщо він і його родина переїдуть", – цитує власне джерело The Sun. Зазначається, що футболісту вже підібрали новий будинок, який, щоправда, удвічі дешевший за попередній.

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