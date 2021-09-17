"Понятна вся эйфория от возвращения Роналду на Олд Траффорд, но он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит. Роналду может стать более удачным трансфером для АПЛ, чем для Манчестер Юнайтед. Более важный вопрос для "красных дьяволов" заключается в том, приблизит ли трансфер Роналду их к тому, чтобы стать командой, которая способна бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

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Судя по стартовым матчам, хотя они и победили в 3 из 5 игр, я бы сказал, что нет. Умение Роналду в одиночку выигрывать матчи точно сделает Манчестер Юнайтед сильнее. Но его переход не превратит их в команду, которая выигрывает титул. Роналду не придаст игре "красных дьяволов" стиля, которого им все еще не хватает", – приводит слова Каррагера Daily Mail со ссылкой на его колонку на The Telegraph.

Отметим, что Роналду результативно вернулся на Олд Траффорд – португалец уже забил трижды в 2 поединках.

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