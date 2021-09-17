Роналду создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит, – Каррагер
Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер не верит, что трансфер Криштиану Роналду выведет Манчестер Юнайтед на новый уровень.
"Понятна вся эйфория от возвращения Роналду на Олд Траффорд, но он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит. Роналду может стать более удачным трансфером для АПЛ, чем для Манчестер Юнайтед. Более важный вопрос для "красных дьяволов" заключается в том, приблизит ли трансфер Роналду их к тому, чтобы стать командой, которая способна бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.
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Судя по стартовым матчам, хотя они и победили в 3 из 5 игр, я бы сказал, что нет. Умение Роналду в одиночку выигрывать матчи точно сделает Манчестер Юнайтед сильнее. Но его переход не превратит их в команду, которая выигрывает титул. Роналду не придаст игре "красных дьяволов" стиля, которого им все еще не хватает", – приводит слова Каррагера Daily Mail со ссылкой на его колонку на The Telegraph.
Отметим, что Роналду результативно вернулся на Олд Траффорд – португалец уже забил трижды в 2 поединках.
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