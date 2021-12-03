Нападающий МЮ Криштиану Роналду не зацикливается на своих успехах в матче против Арсенала (3:2).

"Мы уже настроены на следующую игру, нет времени праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но предстоит еще долгий путь, пока мы не достигнем пункта назначения…

Историческое достижение Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня у нас отличное настроение! И особое спасибо нашим болельщикам, без вас мы бы не справились", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, в этом матче 36-летний португалец оформил 800-й и 801-й голы в своей профессиональной карьере.

Манчестер Юнайтед победил Арсенал в эффектной перестрелке с пятью голами – Роналду оформил исторический дубль