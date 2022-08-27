Останнім часом з'явилися нові чутки про можливість переходу 37-річного португальця в неаполітанський клуб. У зворотному напрямку начебто повинен вирушити Віктор Осімхен – лідер атак "партенопейців".

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"Футболка Роналду в моїй колекції? Її хотів би кожен (Спаллетті – знаний колекціонер футболок – прим.). Будь-який тренер хотів би попрацювати з ним. Ми говоримо про гравця, який виграв кілька Ліг чемпіонів, який забив більше за всіх, який може бути на будь-якій ділянці поля і який самостійно вирішує проблеми. Що б не сталося, для мене це не проблема.

Де Лаурентіс сказав мені, що він не отримував жодних пропозицій. Я вважаю, що важко реалізувати щось подібне за кілька днів до закриття трансферного вікна.

Що стосується Осімхена, то Віктор – чудовий футболіст. Для таких гравців ринок завжди відкритий. Власник великого клубу може прокинутися в будь-який день і вирішити підписати його. Осімхен – топ-гравець, і повинен бути головним героєм", – цитує Спаллетті AS.