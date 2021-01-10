В рамках 17-го туру Серії А було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 17-й тур

Парма – Лаціо – 0:2

Голи: Альберто, 55, Кайседо, 67

Удінезе – Наполі – 1:2

Голи: Лазанья, 27 – Інсіньє, 15 (пен), Бакайоко, 90

Верона – Кротоне – 2:1

Голи: Калініч, 16, Дімарко, 25 – Мессіас, 55

Фіорентина – Кальярі – початок о 19:00

Ювентус – Сассуоло – початок о 21:45

Парма у рідних стінах приймала Лаціо. У першій половині зустрічі "орли" створили безліч небезпечних моментів і кілька разів могли відкривати рахунок, але суперника щоразу рятував голкіпер. Пармезанці теж не відсиджувались у захисті, однак атакували без гостроти.

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На 55-й хвилині Альберто в дотик замкнув передачу Лаццарі у глибину штрафного майданчика – удар з вбивчої відстані без шансів для голкіпера. Трохи згодом, на 67-й, перевагу закріпив Кайседо. "Хрестоносці" намагались нав'язувати боротьбу, однак робили це безрезультатано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Лаціо – 0:2.

Наполі завітав у гості до Удінезе. У першому таймі команди обмінялись голами – у неаполітанців одинадцятиметровий реалізував Інсіньє, а за фріульців відзначився Лазанья. Після перерви гольова засуха тривала аж до компенсованого часу, коли Бакайоко головою замкнув навіс зі штрафного удару. Господарі намагались повернути рівновагу, однак у них не вистачило часу.

Верона у домашньому поєдинку зустрічалась із Кротоне. Господарі ще до перерви оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 16-й хвилині їх вивів уперед екс-форвард Дніпра Нікола Калініч, а трохи згодом ще один поклав Дімарко. Після перерви один гол відквитав Мессіас. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні гості. Перемога Верони – 2:1.

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