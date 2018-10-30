Роналду став найпопулярнішою людиною в Instagram

Селфі з найпопулярнішою людиною в Instagram

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду встановлює рекорди не тільки на футбольному полі, а і в соцмережах.

Кріштіану Роналду має найбільше підписників у популярній соціальній мережі Instagram.

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Кількість підписників 33-річного португальця в даній мережі перевищила відмітку в 144 млн 200 тисяч осіб, що дозволило Роналду обігнати за кількістю фоловерів найпопулярнішого донедавна користувача Instagram – американську співачку і актрису Селену Гомес, у якоїй налічується 144 млн підписників.

Щодо футбольних досягнень, то в поточному сезоні Серії А Роналду провів 10 матчів у складі Ювентуса, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

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