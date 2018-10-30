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Роналду – про звинувачення в згвалтуванні: Джорджині я все пояснив, а син поки занадто малий

00:21 1383 Читать на русском
Роналду – про звинувачення в згвалтуванні: Джорджині я все пояснив, а син поки занадто малий
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото з соцмереж

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів, як його близькі переживають скандал навколо звинувачення португальця у згвалтуванні.

"Своїй дівчині я все пояснив. А син Кріштіану-молодший поки ще занадто малий, щоб зрозуміти ситуацію, що склалася.

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Найгірше моїй мамі і сестрам. Їх шокувала ця історія і в той же час дуже розсердила. Раніше не бачив їх в такому стані", – цитує Роналду видання France Football.

Нагадаємо, що 34-річна мешканка США Кетрін Майорга подала в суд на Роналду, звинувативши його в згвалтуванні, яке нібито сталося в Лас-Вегасі в 2009 році. Повідомлялося, що в 2010-му дівчина підписала з представниками гравця угоду про нерозголошення справи, отримавши за це 375 тисяч доларів.

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