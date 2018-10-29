Роналду: Я заслуговую отримати шостий "Золотий м'яч"

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду оцінив свої перспективи виграти шостий у своїй кар'єрі "Золотий м'яч".

"Вже неодноразово говорив – я не одержимий ідеєю виграти шостий "Золотий м'яч. Питання не стоїть таким чином. У своєму серці я вже знаю, що знаходжуся в числі кращих футболістів в історії.

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Звичайно, я хочу виграти цю нагороду. Було б неправдою говорити про інше. Я працюю, щоб домогтися цього – забиваю голи і виграю матчі, але ніякої одержимості немає.

Чи заслуговую я отримати шостий "Золотий м'яч"? Думаю, так", – цитує Роналду видання France Football.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 3 грудня.

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