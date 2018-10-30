Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду устанавливает рекорды не только на футбольном поле, но и в соцсетях.

Криштиану Роналду имеет наибольшее количество подписчиков в популярной социальной сети Instagram.

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Количество подписчиков 33-летнего португальца в данной сети превысило отметку в 144 млн 200 тысяч человек, что позволило Роналду обогнать по количеству фолловеров популярного донедавна пользователя Instagram – американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой насчитывается 144 млн подписчиков.

По поводу футбольных достижений, то в текущем сезоне Серии А Роналду провел 10 матчей в составе Ювентуса, в которых отметился 7-ю голами и 5-ю ассистами.

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