Роналду шокував планами на майбутнє – Ювентус і колишній клуб португальця опинилися в дамках
Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду, схоже, остаточно визначився щодо наступних кроків у своїй ігровій кар'єрі.
5-разовий володар "Золотого м'яча" проведе наступний сезон у складі Ювентуса. Про це журналіст Клаудіо Раймонді розповів SAPO Desporto.
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Роналду не підписуватиме новий контракт зі "Старою синьйорою" і покине П'ємонт влітку 2022 року в статусі вільного агента. Нападник не піде з Юве цьогоріч через зобов'язання перед спонсорами. Шансів на повернення в Реал немає, а МЮ не має фінансових можливостей для трансферу Роналду. Як наслідок, португалець прагне відпрацювати свій контракт із туринцями, завершити цикл і повернутися до лісабонського Спортінга.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду є вихованцем "левів" і дебютував на професіональному рівні саме за португальський гранд. У нинішньому сезоні в його активі 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі.
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