5-разовий володар "Золотого м'яча" проведе наступний сезон у складі Ювентуса. Про це журналіст Клаудіо Раймонді розповів SAPO Desporto.

Рятівний дубль Роналду в відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус – 1:2

Роналду не підписуватиме новий контракт зі "Старою синьйорою" і покине П'ємонт влітку 2022 року в статусі вільного агента. Нападник не піде з Юве цьогоріч через зобов'язання перед спонсорами. Шансів на повернення в Реал немає, а МЮ не має фінансових можливостей для трансферу Роналду. Як наслідок, португалець прагне відпрацювати свій контракт із туринцями, завершити цикл і повернутися до лісабонського Спортінга.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду є вихованцем "левів" і дебютував на професіональному рівні саме за португальський гранд. У нинішньому сезоні в його активі 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі.

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