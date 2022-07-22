Ерік Тен Хаг вирішив зберегти Антоні Марсьяля у своїй команді, інформує Mirror.

"Роналду навряд зіграє ще бодай один матч за МЮ": товариш суперзірки пророкує несподіваний трансфер

Француз відверто провалив минулий сезон, хоча йому навіть дозволили вирушити у піврічну оренду до Севільї (ганебний один гол у 12 матчах). 26-річний нападник повернувся на Олд Траффорд і вважався одним з найочевидніших кандидатів для продажу. Втім, міжсезоння стало приємною несподіванкою. Марсьяль старанно працює на тренуваннях і демонструє хорошу результативність – 3+1 у трьох спарингах. Все це переконало Еріка Тен Хага довіритися французу.

Форма Марсьяля повинна тривожити Кріштіану Роналду, який досі навіть не приєднався до команди на зборах. Португалець все ж може розпочати сезон у заявці МЮ, адже пошуки нового клубу поки безуспішні. Не виключено, що 37-річний португалець з лави запасних буде спостерігати за атакувальним тріо Рашфорд-Марсьяль-Санчо, які чудово контактують у товариських матчах.

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