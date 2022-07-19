Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 – Ворд, 74

Манчестер Юнайтед провів свій третій матч під керівництвом Еріка Тен Хага, знову здобувши чергову яскраву перемогу. Цього разу "дияволи" переграли Крістал Пелас – у Мельбурні манкуніанці настріляли три м'ячі у ворота лондонського колективу. Що найбільш важливо, голи були дуже ефектними.

Манчестер Юнайтед готує масштабний обмін з Міланом – "дияволи" пожертвують ван де Бееком заради посилення півзахисту

Рахунок вже на 17-й хвилині відкрив Антоні Марсьяль, який завершив затяжну комбінацію ударом з кількох метрів.

Manchester united vs crystal Palace

1st Goal

A. Martial

D. Dalot pic.twitter.com/JclhHhcYyN — Young bartho 01 (@Tonymakanaki20) July 19, 2022

На 48-й Рашфорд подвоїв перевагу, розстрілявши порожні ворота після вмикання у перепасовку між Ван де Бееком, Санчо та Марсьялем.

WHAT A GOAL!!



Sancho - Martial - Donny - Rashford ️



ten Hag ball in full flow.pic.twitter.com/d2AjUrm4kc — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 19, 2022

На 59-й же Санчо переграв голкіпера у ближньому бою, однак в цій атаці найбільше вразив вихід з оборони й робота при передачах. Команда пройшла від власного штрафного до чужого, залучивши до голу одразу сімох виконавців.

Jadon Sancho getting MUFC their 3rd goal against Palace , beautifully created and scored ️️ . We love to see it #MUNCRY



Malacia || Maguire || Sancho || Varane || Rashford || Martial || Dalot pic.twitter.com/SwjvIPrfLp — Man United truth (@ManUnitedtruth3) July 19, 2022

Крістал Пелас зумів відіграти один гол зі стандарту. Ця взяття воріт виявилось останнім у зустрічі. МЮ відсвяткував перемогу з рахунком 3:1. Таким чином, у трьох матчах під керівництвом Еріка Тен Хага "дияволи" забили 11 голів, пропустивши всього два рази – при цьому в першій грі вони знищили Ліверпуль (4:0).

Манчестер Юнайтед знову розгромив суперника на зборах – 4 голи другий матч поспіль та гучний дебют