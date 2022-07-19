Ман Юнайтед ефектно переграв Крістал Пелас – "дияволи" здобули третю поспіль перемогу з Тен Хагом, забивши три голи
Манкуніанці під керівництвом нідерландського тренера продовжують трощити суперників у світовому турне.
Товариський матч
Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 3:1
Голи: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 – Ворд, 74
Манчестер Юнайтед провів свій третій матч під керівництвом Еріка Тен Хага, знову здобувши чергову яскраву перемогу. Цього разу "дияволи" переграли Крістал Пелас – у Мельбурні манкуніанці настріляли три м'ячі у ворота лондонського колективу. Що найбільш важливо, голи були дуже ефектними.
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Рахунок вже на 17-й хвилині відкрив Антоні Марсьяль, який завершив затяжну комбінацію ударом з кількох метрів.
Manchester united vs crystal Palace— Young bartho 01 (@Tonymakanaki20) July 19, 2022
1st Goal
A. Martial
D. Dalot pic.twitter.com/JclhHhcYyN
На 48-й Рашфорд подвоїв перевагу, розстрілявши порожні ворота після вмикання у перепасовку між Ван де Бееком, Санчо та Марсьялем.
WHAT A GOAL!!— UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 19, 2022
Sancho - Martial - Donny - Rashford ️
ten Hag ball in full flow.pic.twitter.com/d2AjUrm4kc
На 59-й же Санчо переграв голкіпера у ближньому бою, однак в цій атаці найбільше вразив вихід з оборони й робота при передачах. Команда пройшла від власного штрафного до чужого, залучивши до голу одразу сімох виконавців.
Jadon Sancho getting MUFC their 3rd goal against Palace , beautifully created and scored ️️ . We love to see it #MUNCRY— Man United truth (@ManUnitedtruth3) July 19, 2022
Malacia || Maguire || Sancho || Varane || Rashford || Martial || Dalot pic.twitter.com/SwjvIPrfLp
Крістал Пелас зумів відіграти один гол зі стандарту. Ця взяття воріт виявилось останнім у зустрічі. МЮ відсвяткував перемогу з рахунком 3:1. Таким чином, у трьох матчах під керівництвом Еріка Тен Хага "дияволи" забили 11 голів, пропустивши всього два рази – при цьому в першій грі вони знищили Ліверпуль (4:0).
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