Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Марсьяль, 17, Рашфорд, 48, Санчо, 59 – Ворд, 74

Манчестер Юнайтед провів свій третій матч під керівництвом Еріка Тен Хага, знову здобувши чергову яскраву перемогу. Цього разу "дияволи" переграли Крістал Пелас – у Мельбурні манкуніанці настріляли три м'ячі у ворота лондонського колективу. Що найбільш важливо, голи були дуже ефектними.

Манчестер Юнайтед готує масштабний обмін з Міланом – "дияволи" пожертвують ван де Бееком заради посилення півзахисту

Рахунок вже на 17-й хвилині відкрив Антоні Марсьяль, який завершив затяжну комбінацію ударом з кількох метрів.

На 48-й Рашфорд подвоїв перевагу, розстрілявши порожні ворота після вмикання у перепасовку між Ван де Бееком, Санчо та Марсьялем.

На 59-й же Санчо переграв голкіпера у ближньому бою, однак в цій атаці найбільше вразив вихід з оборони й робота при передачах. Команда пройшла від власного штрафного до чужого, залучивши до голу одразу сімох виконавців.

Jadon Sancho getting MUFC their 3rd goal against Palace , beautifully created and scored ️️ . We love to see it #MUNCRY



Malacia || Maguire || Sancho || Varane || Rashford || Martial || Dalot pic.twitter.com/SwjvIPrfLp