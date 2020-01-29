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Роналду разом з сином обіграв Джорджину в настільній грі – розкішна реакція португальця

06:30 1068 Читать на русском
Роналду разом з сином обіграв Джорджину в настільній грі – розкішна реакція португальця
Роналду з родиною / соцмережі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду показав, як проводить вільний час зі своєю родиною.

Роналду разом зі своїм старшим сином та Джорджиною зіграв у популярну гру "Дженга", чим поділився в своєму Instagram.

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Після ходів Кріштіану та Роналду-молодшого настала черга Джорджини, однак конструкція впала після її легкого дотику. Зірковий португалець миттєво відреагував своїм фірмовим вигуком "Si".

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ повідомили, що Роналду та Джорджина таємно одружились та скромно відсвяткували урочисту подію.

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