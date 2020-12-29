Роналду-молодший хоче зіграти з батьком в одній команді – це може вплинути на кар'єру форварда Ювентуса

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду запевняє, що ще має порох у порохівницях. Незважаючи на той факт, що через місяць португальцю "стукне" 35.

"Секрет футбольного довголіття закладений в способі життя. Потрібно знаходити час для всього: роботи, відпочинку, дітей, обіду. День триває 24 години. Навіть у відпустці чому б не витратити на себе години три?

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Амбіції роблять тебе тим, хто ти є. Але найголовніше – пристрасть. Працювати з пристрастю, любити те, що робиш, і відчувати мотивацію. Коли мене запитують, чи однакова мотивація в юності і в 34 роки, я відповідаю, що в матчах мотивація завжди висока. Але важливо те, як ти готуєшся до них.

Я повинен показувати приклад своєї сім'ї і особливо Кріштіану, який іноді тисне на мене. Каже: "Тату, почекай ще кілька років, я хочу пограти з тобою". Думаю, це буде складно здійснити, але поки я насолоджуюся футболом", – цитує Роналду globoesporte.

Нагадаємо, в поточному сезоні Серії А Кріштіану провів 14 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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