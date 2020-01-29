Роналду вместе с сыном обыграл Джорджину в настольной игре – роскошная реакция португальца

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду показал, как проводит свободное время со своей семьей.

Роналду вместе со своим старшим сыном и Джорджиной сыграл в популярную игру "Дженга", чем поделился в своем Instagram.

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После ходов Криштиану и Роналду-младшего наступила очередь Джорджины, однако конструкция упала после ее легкого прикосновения. Звездный португалец мгновенно отреагировал своим фирменным криком "Si".

Напомним, 20 ноября СМИ сообщили, что Роналду и Джорджина тайно поженились и скромно отпраздновали торжество.

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