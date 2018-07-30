toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Роналду провів перше тренування в Ювентусі

22:33 360 Читать на русском
Роналду провів перше тренування в Ювентусі
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду провів перше тренування в туринському клубі.

Кріштіану Роналду сьогодні, 30 липня, прибув в Ювентус на своє перше тренування. Португалець мав відпустку після чемпіонату світу-2018.

Після трансферу Роналду перекупники у кілька разів підняли ціни на квитки на матч Парма – Ювентус

Спочатку форвард пройшов медогляд, після чого провів тренування з новими партнерами по команді.

Кріштіану перейшов у туринський клуб з Реала за 117 млн євро, а його річна зарплата складає 30 млн євро.

Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото

1 серпня підопічні Массіміліано Аллегрі проведуть матч проти Збірної зірок МЛС.

Теги
Італія Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
11
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук