Роналду провів перше тренування в Ювентусі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду провів перше тренування в туринському клубі.

Кріштіану Роналду сьогодні, 30 липня, прибув в Ювентус на своє перше тренування. Португалець мав відпустку після чемпіонату світу-2018.

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Спочатку форвард пройшов медогляд, після чого провів тренування з новими партнерами по команді.

Кріштіану перейшов у туринський клуб з Реала за 117 млн євро, а його річна зарплата складає 30 млн євро.

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