toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото

21:45 2147 Читать на русском
Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото
Алін Ліма (праворуч) / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Хавбек Ворскли водиться із росіянином – декому це не сподобається

Ведучі "Профутболу" Ігор Циганик та Олександра Лобода вперше в історії зіграли із Віктором Розовим, учасником "Загорецької".

"Коли побачив Ракицького у Львові, то зірвався на ноги". Лідер "Загорецької" про Карпати, симпатію до Мілевського і "Та й таке"

циганик лобода

Український екс-хавбек голландських Де Графсхапа та Еммена, а також ярославльського Шинніка Руслан Валєєв вітає свого сина із Днем народження. "Правильним пацаном ростеш", – вважає батько малого.

валєєв

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко почувається розслаблено після перемоги над Чорноморцем, чого не скажеш про вболівальників "зелено-білих" – їм під час матчу було не до сміху.

мякушко

Колишній директор академії Дніпра Жорді Гратакос мав приємну зустріч із Русланом Ротанем, якого знає вже багато років.

ротань гратакос

Як там Євген Хачеріді? Бачимо, що все ОК. Український легіонер ПАОКа приємно проводить час у товаристві одноклубника Євгена Шахова та агента Вадима Шаблія.

шахов шаблій хачеріді

Чинний оборонець Динамо Тамаш Кадар вкотре дивує шедеврами образотворчого мистецтва на своєму тілі.

кадар

Натомість хорват Йосіп Піваріч ще відновлюється після ЧС-2018. Кохана про нього дбає гарно.

піваріч

Євген Коноплянка повним ходом готується до старту Бундесліги, крутячи педалі разом із всією командою Шальке.

коноплянка

Неоднозначне фото в Instagram Дениса Васіна – хавбека Ворскли, який травмувався до кінця року. Українець перетнувся у Римі з російським бомбардиром Павлом Погребняком.

васін погребняк

Ну а надія всього українського футболу Андрій Лунін вкотре ніжно та солодко зацілований коханою Настею.

лунін

Світ. Пірло, Суарес, Грізманн і їхні пупсики

Футбольний пенсіонер Андреа Пірло віддає усю свою любов дітям.

пірло

Луїс Суарес мріє, щоб син повторив його феноменальну кар'єру.

суарес

Чемпіон світу Антуан Грізманн навіть під час відпочинку підтримує форму із персональним тренером – своєю донькою.

грізманн

А перемагає у категорії "мімімі тижня" новачок чемпіонату Китаю Андерсон Таліска.

таліска

Хоча, стривайте! Тут Гарет Бейл також викотив премиле фото!

бейл

А чим гірший найгабаритніший форвард світу – важкий бомбардувальник Адебайо Акінфенва? Поруч із ним – його племінник.

акінфенва

Френд Акінфенви – фараон Мохамед Салах знайшов себе на Таймс сквер у Нью-Йорку.

салах

Офіційний Twitter Арсенала потішив яскравим фото – Обамеянг та Ляказетт приймають ванни. Ці братюні запалюватимуть в АПЛ вже без Венгера.

обамеянг ляказетт

А ось паблік Баварії виклав фото Хамеса Родрігеса із легендарним Паоло Мальдіні.

хамес мальдіні

Олів'є Жиру демонструє, що старі рани сімейного життя загоїлися. Свого часу він неодноразово втікав ліворуч від своєї дружини.

жиру

Хорватський бандерівець Домагой Віда в адюльтерах не помічений – його все влаштовує у своїй дружині. Ще б пак!

віда

Ще один екс-динамівець Дьємерсі Мбокані понад усе полюбляє розкіш.

мбокані

Луїш Фігу відпочиває, як боженько.

фігу

Пауло Дибала – також.

Бонуси. Її домагався Роналду

Відкриває гарячу топ-трійку дружина хавбека грецької Ламії Євгена Будника – Катрін. Її Instagram прикрашає девіз: "Міняю країни і міста в пошуках кращого місця".

Модель Джоана Санс – така ж епатажна і пристрасна, як її коханий Дані Алвес. Дивимося!

Вона зачарувала самого Кріштіану Роналду. А потім, коли португалець клюнув, дала йому відкоша. Алін Ліма, модель із Мельбурна.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

Теги
Світ Луїс Суарес Луїс Суарес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Статті Андрій Лунін Андрій Лунін П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Ігор Циганик Олег Бабій Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Євген Буднік Євген Буднік Денис Васін Денис Васін Сергій Мякушко Сергій Мякушко Пауло Дибала Пауло Дибала Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Гарет Бейл Гарет Бейл Андреа Пірло Андреа Пірло Антуан Грізманн Антуан Грізманн Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Ротань Руслан Ротань Домагой Віда Домагой Віда Тамаш Кадар Тамаш Кадар Твіттеріада
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
12
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук