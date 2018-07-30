Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Хавбек Ворскли водиться із росіянином – декому це не сподобається

Ведучі "Профутболу" Ігор Циганик та Олександра Лобода вперше в історії зіграли із Віктором Розовим, учасником "Загорецької".

"Коли побачив Ракицького у Львові, то зірвався на ноги". Лідер "Загорецької" про Карпати, симпатію до Мілевського і "Та й таке"

Український екс-хавбек голландських Де Графсхапа та Еммена, а також ярославльського Шинніка Руслан Валєєв вітає свого сина із Днем народження. "Правильним пацаном ростеш", – вважає батько малого.

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко почувається розслаблено після перемоги над Чорноморцем, чого не скажеш про вболівальників "зелено-білих" – їм під час матчу було не до сміху.

Колишній директор академії Дніпра Жорді Гратакос мав приємну зустріч із Русланом Ротанем, якого знає вже багато років.

Як там Євген Хачеріді? Бачимо, що все ОК. Український легіонер ПАОКа приємно проводить час у товаристві одноклубника Євгена Шахова та агента Вадима Шаблія.

Чинний оборонець Динамо Тамаш Кадар вкотре дивує шедеврами образотворчого мистецтва на своєму тілі.

Натомість хорват Йосіп Піваріч ще відновлюється після ЧС-2018. Кохана про нього дбає гарно.

Євген Коноплянка повним ходом готується до старту Бундесліги, крутячи педалі разом із всією командою Шальке.

Неоднозначне фото в Instagram Дениса Васіна – хавбека Ворскли, який травмувався до кінця року. Українець перетнувся у Римі з російським бомбардиром Павлом Погребняком.

Ну а надія всього українського футболу Андрій Лунін вкотре ніжно та солодко зацілований коханою Настею.

Світ. Пірло, Суарес, Грізманн і їхні пупсики

Футбольний пенсіонер Андреа Пірло віддає усю свою любов дітям.

Луїс Суарес мріє, щоб син повторив його феноменальну кар'єру.

Чемпіон світу Антуан Грізманн навіть під час відпочинку підтримує форму із персональним тренером – своєю донькою.

А перемагає у категорії "мімімі тижня" новачок чемпіонату Китаю Андерсон Таліска.

Хоча, стривайте! Тут Гарет Бейл також викотив премиле фото!

А чим гірший найгабаритніший форвард світу – важкий бомбардувальник Адебайо Акінфенва? Поруч із ним – його племінник.

Френд Акінфенви – фараон Мохамед Салах знайшов себе на Таймс сквер у Нью-Йорку.

Офіційний Twitter Арсенала потішив яскравим фото – Обамеянг та Ляказетт приймають ванни. Ці братюні запалюватимуть в АПЛ вже без Венгера.

А ось паблік Баварії виклав фото Хамеса Родрігеса із легендарним Паоло Мальдіні.

Олів'є Жиру демонструє, що старі рани сімейного життя загоїлися. Свого часу він неодноразово втікав ліворуч від своєї дружини.

Хорватський бандерівець Домагой Віда в адюльтерах не помічений – його все влаштовує у своїй дружині. Ще б пак!

Ще один екс-динамівець Дьємерсі Мбокані понад усе полюбляє розкіш.

Луїш Фігу відпочиває, як боженько.

Пауло Дибала – також.

Бонуси. Її домагався Роналду

Відкриває гарячу топ-трійку дружина хавбека грецької Ламії Євгена Будника – Катрін. Її Instagram прикрашає девіз: "Міняю країни і міста в пошуках кращого місця".

Модель Джоана Санс – така ж епатажна і пристрасна, як її коханий Дані Алвес. Дивимося!

Вона зачарувала самого Кріштіану Роналду. А потім, коли португалець клюнув, дала йому відкоша. Алін Ліма, модель із Мельбурна.

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Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка