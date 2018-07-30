toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Після трансферу Роналду перекупники у кілька разів підняли ціни на квитки на матч Парма – Ювентус

12:55 390 Читать на русском
Після трансферу Роналду перекупники у кілька разів підняли ціни на квитки на матч Парма – Ювентус
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Щоб потрапити на матч Парма – Ювентус, потрібно викласти кругленьку суму. Все через переїзд в Турин Кріштіану Роналду.

Перекупники підняли ціни на матч 3-го туру чемпіонату Італії Парма – Ювентус, який відбудеться 2 вересня, після того, як стало відомо про перехід в "стару синьйору" нападника Реала Кріштіану Роналду, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, вболівальники, які не встигли купити квитки на старті продажів, будуть змушені заплатити в кілька разів більше номінальної вартості.

Календар Серії А на сезон 2018/19 – Роналду дебютує у Вероні

Квитки вже розпродані. Ціни у перекупників виросли в сім разів. Стандартний квиток на сектор за воротами коштує 25 євро, а у перекупників – 178 євро. Для порівняння, сезонний абонемент на цю ж трибуну обійдеться у 190 євро.

Аналогічна ситуація спостерігається і з квитками на інші трибуни домашньої арени Парми – замість 60 євро доведеться заплатити 199, замість 70 євро – 233, замість 100 євро – 386, замість 150 євро (найдорожчий квиток. – прим. Футбол 24) – 450.

Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла Ліги

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Парма Парма Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
3
год
:
48
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук