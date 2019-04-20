Роналду провів 800-й матч у клубній кар'єрі

Гра проти Фіорентини стала ювілейною для зірки Ювентуса Кріштіану Роналду.

У матчі 33-го туру Серії А португальцеві підкорилося ще одне значне досягнення. Матч з Фіорентиною став 800-м у клубній кар'єрі форварда, яка починалася у далекому 2002-му році.

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За цей час Роналду пограв за такі команди як Спортінг (31 матч), Манчестер Юнайтед (292 матчі), Реал Мадрид(438 матчів) та Ювентус. У формі італійського гранда Кріштіану вже встиг награти 39 матчів.

Нагадаємо, цьогоріч Ювентус уже завершив свої виступи у Лізі чемпіонів та Кубку Італії, тому покращити своє досягнення португалець зможе лише завдяки іграм чемпіонату.

До слова, у матчі з Фіорентиною Ювентус став чемпіоном Італії.

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