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Аллегрі: Роналду – майбутнє Ювентуса

21:52 240 Читать на русском
Аллегрі: Роналду – майбутнє Ювентуса
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про важливість для команди нападника Кріштіану Роналду.

"Завтра ми повинні закрити питання з чемпіонством і відсвяткувати, бо це мета, до якої ми йшли весь сезон. Це відмінний сезон. Ми повинні прийняти поразку від Аякса, оскільки вже нічого не можемо змінити. Ми повинні рухатися далі і не шукати виправдань.

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Ми близькі до історичної мети і хочемо відсвяткувати титул завтра. Вболівальники повинні пишатися командою, яка збирається виграв восьме скудетто поспіль.

Кріштіану провів прекрасний сезон. Він – майбутнє Ювентуса. Роналду відмінно грає і зробить те ж саме в наступному сезоні", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

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