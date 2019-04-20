Мілан на виїзді не зміг перемогти Парму: 33-й тур Серії А, матчі суботи

У 33 турі Серії А Парма розписала нічию з Міланом. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 33-й тур

Парма – Мілан – 1:1

Голи: Алвеш, 87 – Кастільєхо, 69

Болонья – Сампдорія – початок матчу о 16:00

Дженоа – Торіно – початок матчу о 16:00

Кальярі – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Лаціо – К’єво – початок матчу о 16:00

Удінезе – Сассуоло – початок матчу о 16:00

Емполі – СПАЛ – початок матчу о 16:00

Ювентус – Фіорентина – початок матчу о 19:00

Інтер – Рома – початок матчу о 21:30

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У першому матчі 33 туру чемпіонату Італії Парма приймала Мілан. "Россонері" ведуть відчайдушну боротьбу за третє-четверте місця, в той час як "жовто-сині" майже убезпечили себе від вильоту у нижчий дивізіон. Що цікаво, Парма у цьому чемпіонаті дуже невдало грає на своєму полі: в останніх 6 матчах — 4 поразки і лише одна перемога.

У першому таймі "россонері" більше володіли м’ячем, однак гостріше атакувала і створювала небезпечних моментів саме Парма. На 39-й хвилині Доннарумма врятував свою команду від вірного гола: після навісу Жервінью з кутового Фабіо Чераволо головою пробивав по воротах і лише відмінна реакція Джанлуїджі вберегла Мілан.

Другий тайм пройшов за разючої переваги Мілана, що втілилось, зрештою, у забитий гол: на 69-й хвилині Сусо виконав поперечну передачу у штрафний майданчик і Саму Кастільєхо з близької відстані відкрив рахунок у матчі. За 5 хвилин Мілан забив вдруге, але суддя, скориставшись системою VAR, відмінив взяття воріт. А за три хвилини до закінчення матчу Бруну Алвеш зі штрафного закрутив м’яч під ліву стійку воріт і зрівняв рахунок у зустрічі.

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