toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Роналду пропустить два тижні через травму

10:56 342 Читать на русском
Роналду пропустить два тижні через травму
Крішітану Роналду / AS

Нападник збірної Португалії та Ювентуса Кріштіану Роналду отримав пошкодження у вчорашньому матчі Португалія – Сербія, але сподівається набрати форму до матчів Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду впевнений, що він встигне набрати форму до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Євро-2020: Португалія не зуміла дотиснути Сербію вдома та втратила Роналду через травму

Роналду був замінений вже на 30-й хвилині матчу Португалія – Сербія через травму підколінного суглоба. Одразу ж з'явились сумніви, чи зможе португалець відновитись до ключових матчів Ліги чемпіонів.

"Я не переживаю за цю травму. Я знаю своє тіло, за два тижні я відновлюсь", – сказав Роналду в післяматчевому коментарі, цитує Football Italia.

Роналду отримав покарання від УЄФА за святкування хет-трику в матчі з Атлетіко

Матч Ліги чемпіонів проти Аякса відбудеться 10 квітня, а до цього часу Кріштіану може пропустити матчі Серії А проти Емполі, Кальярі та Мілана.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
18
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук