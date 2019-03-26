Роналду пропустить два тижні через травму

Нападник збірної Португалії та Ювентуса Кріштіану Роналду отримав пошкодження у вчорашньому матчі Португалія – Сербія, але сподівається набрати форму до матчів Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду впевнений, що він встигне набрати форму до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

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Роналду був замінений вже на 30-й хвилині матчу Португалія – Сербія через травму підколінного суглоба. Одразу ж з'явились сумніви, чи зможе португалець відновитись до ключових матчів Ліги чемпіонів.

"Я не переживаю за цю травму. Я знаю своє тіло, за два тижні я відновлюсь", – сказав Роналду в післяматчевому коментарі, цитує Football Italia.

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Матч Ліги чемпіонів проти Аякса відбудеться 10 квітня, а до цього часу Кріштіану може пропустити матчі Серії А проти Емполі, Кальярі та Мілана.