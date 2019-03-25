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Євро-2020: Англія розтрощила Чорногорію, Косово та Болгарія зіграли внічию

25 березня 23:36 2899 Читать на русском
Євро-2020: Англія розтрощила Чорногорію, Косово та Болгарія зіграли внічию
Збірна Англії

Відбулись матчі 2 туру кваліфікації на Євро-2020 у групі А.

Кваліфікація до Євро-2020, 2 тур, група А

Чорногорія – Англія – 1:5

Голи: Вешович, 18 – Кін, 30, Барклі, 39, 59, Кейн, 71, Стерлінг, 81

Косово – Болгарія – 1:1

Голи: Зенелі. 62 – Божиков, 39

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У першому матчі збірна Чорногорії приймала Англію. Господарі несподівано вийшли вперед на 18 хвилині гри, але ще у першому таймі "три леви" забили двічі, у другій половині поєдинку підопічні Саутгейта відзначились ще тричі.

У іншому матчі групи Косово приймав Болгарію. Гості відзначились на 39-ій хвилині, але косовари зрівняли рахунок у другому таймі. У підсумку – нічия 1:1.

Після 2 туру Англія очолює групу А з 6 очками, Болгарія з 2 заліковими пунктами друга, Косово та Чорногорія мають по 1 балу.

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Євро-2020 Чорногорія Чорногорія Англія Англія Болгарія Болгарія Косово Косово
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