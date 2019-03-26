Роналду пропустит две недели из-за травмы

Нападающий сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду получил повреждение во вчерашнем матче Португалия – Сербия, но надеется набрать форму к матчам Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду уверен, что он успеет набрать форму к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против Аякса.

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Роналду был заменен уже на 30-й минуте матча Португалия – Сербия из-за травмы подколенного сустава. Сразу же появились сомнения, сможет ли португалец восстановиться к ключевым матчам Лиги чемпионов.

"Я не переживаю за эту травму. Я знаю свое тело, за две недели я восстановлюсь", – сказал Роналду в послематчевом комментарии, цитирует Football Italia.

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Матч Лиги чемпионов против Аякса состоится 10 апреля, а до этого времени Криштиану может пропустить матчи Серии А против Эмполи, Кальяри и Милана.