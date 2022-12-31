У 2015-му португалець давав інтерв'ю англійському телебаченню. Тоді 30-річний Роналду демонстрував розкішні результати в Реалі і залишався серед головних претендентів на "Золотий м'яч". Кріштіану і уявити не міг, що колись доведеться виступати не в топ-клубі Європи.

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"У мене залишилося ще шість чи сім років, і я хочу завершити свою кар'єру на вершині, гідно, у великому клубі. Це не означає, що я вважаю неправильним їхати до США, Катару чи Дубая. Але я не бачу себе там", – каталонське видання Mundo Deportivo не забуло давні репліки Роналду.

Нагадаємо, вчора португалець підписав контракт на 2,5 роки зі саудівським Аль-Насром. Форвард розірвав угоду з МЮ і сподівався на запрошення учасника плей-офф Ліги чемпіонів, однак ніхто не горів бажанням підбирати ветерана.

Cristiano Ronaldo 2015 : I want to finish with dignity, I don't want to play in MLS, Qatar or Dubai



Cristiano Ronaldo 2022 : Will join Saudi Arabia team Al-Naser



Learned lesson : Don't talk shit if you can't resist money pic.twitter.com/S9q8HiU4F7 — Zoé (@Zoe_H7) December 22, 2022

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