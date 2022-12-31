Роналду припомнили высокомерные слова 7-летней давности: "Не вижу себя в США, Катаре или Дубае"
Криштиану Роналду переходом в Аль-Наср опроверг свои слова из прошлого.
В 2015-м португалец давал интервью английскому телевидению. Тогда 30-летний Роналду демонстрировал роскошные результаты в Реале и оставался среди главных претендентов на "Золотой мяч". Криштиану и представить не мог, что когда-нибудь придется выступать не в топ-клубе Европы.
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"У меня осталось еще шесть или семь лет, и я хочу завершить свою карьеру на вершине, достойно, в большом клубе. Это не значит, что я считаю неправильным ехать в США, Катар или Дубай. Но я не вижу себя там" , – каталонское издание Mundo Deportivo не забыло давние реплики Роналду.
Напомним, вчера португалец подписал контракт на 2,5 года с саудовским Аль-Насром. Форвард расторг соглашение с МЮ и надеялся на приглашение участника плей-офф Лиги чемпионов, однако никто не горел желанием подбирать ветерана.
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