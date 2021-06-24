Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах національної команди Франції (2:2) в рамках Євро-2020.

Португалія – Франція: Роналду привітав Бензема із забитим голом у ворота чинного чемпіона Євро

36-річний форвард вже забив 109 м'ячів у футболці збірної Португалії і зрівнявся зі світовим рекордом, який належить іранцю Алі Даеї. Жодному футболісту у світі не вдавалось забити більше за національну команду і Кріштіану стоїть на порозі абсолютного рекорду.

У розіграші Євро-2020 Роналду вже встиг здійснити 5 результативних ударів.

Португалія розписала бойову нічию з Францією у матчі з трьома пенальті – дубль Роналду вивів "селесао" у плей-офф Євро