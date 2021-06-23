Перед останнім туром усі три гранди з "групи смерті" мали шанс як виграти квартет, так і опуститись / залишитись на третій сходинці (дива від Угорщини ніхто не очікував) – але лишень Франція гарантувала собі участь в плей-офф. "Ле Бльо" лідирували з 4 очками, на 99% забезпечивши собі поєдинок зі Швейцарією в 1/8 фіналу, а от португальці мали лишень 3 залікових бали, перебуваючи на третій сходинці. З неї вони могли б вийти на Нідерланди або Бельгію – втім, в разі розгромної поразки від французів з рахунком 4:0 "селесао" взагалі нікуди не потрапили б.

Дублі Роналду та Бензема у відеоогляді матчу Португалія – Франція – 2:2

Дідьє Дешам і Фернанду Сантуш перед особистою зустріччю провели серйозні перестановки у складі. Франція повністю оновила фулбеків – і якщо вихід Ернандеса замість Діня читався, то поява праворуч Кунде (центрбека) замість Павара насторожувала. Крім того, інертного Рабйо в центрі поля замінив Толіссо. У Португалії ж в запасі залишилися Бруну Фернандеш і Карвалью – обидва поступилися місцем у основі Санчешу та Моутінью.

В перші 15 хвилин матчу команди вели обережну розвідку, підтвердивши свою готовність розривати на контратаках – одну з них Роналду навіть завершив ударом головою в руки Льорісу. Втім, загалом гра виглядала закритою, а найбільше пожвавлення Пушкаш Арени викликали новини з Мюнхена, де Угорщина забила Німеччині.

В середині першого тайму стало зрозуміло, що "селесао" не збираються розкриватись. Фернанду Сантуш, розуміючи труднощі французів при організації позиційних атак і вразливість "Ле Бльо" на флангах оборони, виманював суперника на власну половину, однак на 16-й хвилині його план міг піти шкереберть – Мбаппе отримав розрізний пас, вирвавшись віч-на-віч з Патрісіу й пробивши у дальній кут. Руй врятував Португалію! Чемпіони Європи огризнулися на 20-й ударом Роналду з лету після помилки Варана, однак Крішу забракло точності.

В цілому, на полі було нудно, адже матч був закритий. Нічого не віщувало наближення голу, але на 28-й хвилині нудьгу розвіяв арбітр Матеу Лаос – він призначив пенальті у ворота Франції. Підстави були серйозні, адже Льоріс при перехопленні подачі зі стандарту вдарив кулаком у скроню Данілу Перрейри (щоправда, перед цим Уго зіграв у м'яч). Роналду з "позначки" впевнено реалізував вирок. 1:0!

В наступні 15 хвилин португальці провели ще кілька контрвипадів, неодмінно завершуючи їх ударами метрів з 22-24-х, але точності їм бракувало. Франція ж за цей період не створила взагалі нічого – і це ще півбіди. "Гальські півні" при цьому навіть не рухались, тупцюючи на місці в центрі поля й не розуміючи, куди віддати передачу.

На такий футбол було важко дивитись, але всього одного вдалого пасу команді вистачило для камбеку. Його на 45-й хвилині виконав Погба, який закинув м'яч у штрафний під вривання Мбаппе – Кіліан же впав після контакту з Семеду. Матеу Лаос одразу ж вказав на 11 метрів, а Бензема легко переграв Патрісіу. 1:1!

У роздягальні обидва тренери вдалися до замін. Фернанду Сантуш випустив Палінью замість Данілу Перрейри (вочевидь, удар Льоріса даремно не пройшов), а Дідьє Дешам оновив лівий фланг оборони – Ернандеса змінив Дінь. Щоправда, вже за п'ять хвилин Люка впав на газон, тримаючись за привідний м'яз. Фулбек не зміг продовжити гру, а його позицію довелося зайняти центрхаву Рабйо.

До того часу Франція вже вела у рахунку внаслідок шикарного закидання Погба за спину Рубену Діашу. Бензема уникнув офсайду (це підтвердив відеоповтор) і вийшов віч-на-віч з Патрісіу, пробивши у дальній кут – 1:2!

Втім, вже на 50-й хвилині португальці могли відігратися завдяки подачі на Роналду та його замикання головою метрів з шести. М'яч пройшов поруч зі стійкою! Кріш, однак, не зупинявся: на 59-й хвилині капітан "селесао" увірвався на лівий край штрафного й виконав подачу, влучивши у високо підняту руку Кунде – пенальті! Сам же КР7 його і реалізував. 2:2!

Після цього повторилася ситуація з першого тайму. Португальці на куражі провели кілька цікавих контратак і запороли перспективний стандарт з правого флангу, а французи зупинилися, не помічаючи жодних варіантів для просування м'яча. Як наслідок, вже на 60-х хвилинах стало нудно – вболівальників підбадьорювали лишень новини з Мюнхена, де Угорщина примудрилася вдруге вийти вперед.

Саме за такого футболу "Ле Бльо" несподівано створили гольовий момент: Погба на 68-й хвилині хитнув Палінью перед штрафним і красиво закрутив м'яч у праву дев'ятку, але Патрісіу у красивому стрибку перевів м'яч у хрестовину – а потім ще й взяв добивання від Грізманна!

На 70-х хвилинах стало очевидно, що ніякого розгрому не станеться, а значить "селесао" вийдуть у плей-офф. Можливо, саме цей факт призвів до кінця нормального футболу – протягом останньої чверті зустрічі команди понуро розкатували м'яч, проводили заміни, сушили темп і взагалі не загострювали. Зрештою, Матеу Лаос припинив муки футболістів, давши фінальний свисток. Нічия у Будапешті.

Таким чином, Франція з 5 очками в активі виграла групу F. Португалія, набравши 4 залікових бали, вийшла у плей-офф з третього місця, а Німеччина завдяки нічиї з Угорщиною не тільки врятувалася від вильоту, а й стала другою – у "Бундестім" перевага за особистими зустрічами.

Роналду в прекрасній формі

Два реалізованих пенальті у матчі проти Франції розпалять серед хейтерів нові розмови про "пеналду", який всі свої рекорди набиває ударами з "11-метрових". Дійсно, Кріштіану нікому й ніколи не віддасть шанс доповнити статистику голів пострілом з "позначки", але, як показує досвід Євро-2020, пенальті ще треба вміти виконувати – на такому рівні навіть лідери топ-клубів починають нервувати. Кріш же у надважливих матчах підходить до "пенки" з посмішкою на обличчі та поглядом хижака. Єдина річ, яка турбує капітана "селесао" в такі моменти – це якість укладки.

Не, ну Криш - икона футбола, самоконтроля и самолюбования:)

Ключевая игра, важный момент, через мгновение пенальти…

Но он увидел себя на табло и поправил волосы

Лучший!:) pic.twitter.com/14dn7kq9kq — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 23, 2021

Конкретно ж у матчі проти Франції нападнику Юве немає чого соромитись. Роналду якісно виглядав і з гри: так, він став лідером за дотиками у штрафному (5) – більший показник має тільки Мбаппе, а нікому з португальців не вдалося зробити більше двох дотиків у цій зоні.

Крім того, КР7 завершив поєдинок у якості лідера "селесао" за кількістю ударів з гри (3) – візуально вони виглядали негостро (неточний постріл з відскоку, два слабеньких замикання головою), але в технічному плані постріли головою були фантастичними. В першому випадку він з місця перестрибнув одразу двох французьких центрбеків і спрямував подачу з глибини у площину воріт, в другому Кріш випередив Кімпембе на ривку й злетів у небо в фірмовому стилі.

До Роналду могли б бути претензії щодо гри в глибині (майже немає передач уперед, не асистував партнерам, навіть на дриблінгу нікого не проходив), однак Фернанду Сантуш давно звільнив капітана від цієї роботи – Кріш покликаний робити різницю в завершальній фазі. У цій ролі португалець залишається вкрай небезпечним виконавцем, здатним регулярно вигравати ривки, продавлювати захисників, знімати верхові м'ячі, забігати за спину й обирати правильні позиції. Власне, вміння атакувати простір принесло Роналду пенальті на Кунде – його б не сталося, якби КР7 не відкрився на лівому фланзі.

До всього цього варто додати дистанційну швидкість, яка для 36 років виглядає надзвичайно високою. Особливо яскраво це було помітно під час голу у ворота Німеччини, коли Кріш пробіг майже 100 метрів і замкнув навіс, однак і французів йому вдалося затерзати. В поєдинку проти "Ле Бльо" португальський ветеран ніби став молодшим років на п'ять.

За такий хороший футбол Роналду був винагороджений не тільки двома пенальті, а й низкою великих досягнень. Перш за все, Кріштіану нарешті вдалося наздогнати Алі Даеї в гонитві за статус найкращого бомбардира збірних у історії – тепер в активі обох по 109 голів. Наступний гол поб'є рекорд іранця.

Крім того, португальцю вдалося перевершити Міро Клозе. Тепер вже Роналду є найбільш результативним європейцем на чемпіонатах Європи та світу (20 голів).

Рекорд Платіні від 1984 року за голами на груповому етапі Євро (7 штук) капітан "селесао" побити не зміг (і навряд чи хтось це вже зможе), однак Роналду став другим – в його активі 5 м'ячів на Євро-2020. За цим показником він обійшов Давіда Вілью, якому вдалося забити 4 на Євро-2008.

Приємно, що і в 36 років, при всіх мінусах цього віку для футболістів і при всіх тактичних нюансах, до яких ветеран вже ніколи не підлаштується, Роналду залишається машиною голів – він найкращий бомбардир Серії А у сезоні, що минув. На Євро-2020 від нього теж очікувались забиті м'ячі, але настільки великої кількості при настільки потужному футболі не могли прогнозувати навіть його персональні фанати. Кріш реально розриває турнір. Браво!

Погба тягне збірну

Головним героєм "Ле Бльо" цілком логічно визнали Бензема, в активі якого дубль та кілька красивих кадрів спілкування з Роналду на полі (старі товариші явно тужили один за одним). Карім дійсно провів хороший матч, але ключову роль для збірної Франції відіграв інший виконавець – Поль Погба.

Центрального півзахисника нещадно критикують у Манчестер Юнайтед (і роблять це по ділу), однак у збірній француз стабільно виблискує. Тут у Поля ідеальне середовище – завдяки підстраховці від Канте він може активніше йти уперед (працює ледь не на одній лінії з форвардами), а при позиційній обороні Франція перебудовується на 4-4-2, де одразу два хавбеки з достатнім рівнем гри в захисті нівелюють недоліки основного креативника.

Саме на Погба будується основна ідея в позиційній атаці "Ле Бльо": його виводять під відкриті м'ячі, а група атаки створює Полю 2-3 канали для прогресивних передач – як правило, під закидання за спину та у зону між лініями. Це досить примітивна система (саме тому Франція настільки слабко виглядає в позиційному наступі), але центрхав МЮ у такому футболі є надзвичайно небезпечним. Причому у випадку з Погба відкритий м'яч небезпечний одразу, навіть якщо він перебуває в 60-70 метрах від воріт.

У поєдинку проти Угорщини всі ці плюси знову проявилися. Погба став найкращим футболістом "Ле Бльо" – саме його передачі за спину з глибини призвели до пенальті на Мбаппе та до голу Бензема. Загалом, у активі півзахисника МЮ 96 точних передач з 99-ти загалом, причому з 11-ти довгих пасів 9 виявились точними. Все, що створювала Франція у цій зустрічі, так чи інакше було пов'язано з Полем.

Карта передач Погба

При цьому він дає "гальським півням" екстраординарність, за яку колись МЮ і заплатив 105 мільйонів євро. Показовим став епізод на 68-й хвилині: Поль у повній самотності вперся в оборонний блок, а Палінья стояв перед ним – за всіма канонами необхідно було дочекатись підтримки або змінити вектор атаки, але француз легко хитнув опорника й вистрілив з дистанції у дев'ятку. На великих турнірах збірних без таких рішень здобути трофей неможливо.

Погба прекрасно виглядав і в матчах проти Німеччини та Угорщини. Щоправда, йому буде важко перенести такий футбол на клубний рівень – у Манчестері зовсім інша ситуація з кадрами та зіграними зв'язками, а улюблена позиція "вісімки" зайнята Бруну Фернандешем. Втім, головним мінусом є різниця у якості збірних та клубів – у чемпіонатах команди більш зіграні, організовані й краще готові у фізичному плані. Часто грати від відкритих м'ячів та довгих закидань не дозволить навіть Бернлі.

Втім, Погба – не єдиний великий футболіст, у якого краще виходило в збірній. Той же Зідан в історії запам'ятався, перш за все, у футболці "Ле Бльо", а нині його справу продовжує ще й Грізманн. Прямо зараз же важливо, що Поль видає черговий потужний виступ за Францію.

Португалія не затримається у плей-офф

Після перших двох матчів на Євро-2020 футбол "селесао" виглядав суперечливо, але поєдинок проти Франції розставив усе по місцях. Так, португальці розписали ефектну бойову нічию – можливо, вони її навіть заслужили – однак загалом стало очевидно, що чемпіон Європи не дотягує до рівня хоча б чвертьфіналу.

У кожному з трьох поєдинків команда Фернанду Сантуша демонструвала лишень окремі цікаві відрізки й класні тактичні рішення – з угорцями вона грамотно перебудувалася, з німцями в останні півгодини можна було забивати двічі, а позиційну атаку Франції в цілому вдалося стримати. До того ж, при доволі закритому стилі гри вдалося забивати не менше двох голів за матч, причому Португалія має найвищий xG ударів на груповому етапі Євро-2020. Навіть Роналду не заважає партнерам, а тягне їх. Що не так?

Все не так. У всіх матчах на груповому етапі тактична підготовка чемпіонів Європи шкутильгала на обидві ноги. У зустрічі з Угорщиною понад 60 хвилин Бруну Фернандеш грав на одній лінії з нападниками, хоча він найкраще діє у глибині – але і після відтяжки Бруну та серії замін не можна сказати, що мадярів аж надто притиснули (хоча гру вони вже не контролювали).

З Німеччиною команда виявилась тотально не готовою до позиційних атак "Бундестім", хоча їхня структура не змінювалась протягом року – "дойчі" створюють п'ятірку у передній лінії і через діагоналі запускають в прорив латераля (Госенса), який вже перебуває у високій позиції.

Подібний малюнок вже давно не дивує Європу. Навіть Угорщина впевнено його стримувала через п'ятірку захисників, хоча Фернанду Сантушу можна було і не змінювати схему – достатньо лишень всадити опорника в лінію захисників при позиційній обороні. Тим паче, що на Німеччину їх вийшло аж два (обидва мали великий досвід гри в обороні). Португалія ж нічого з цього не зробила, дозволивши супернику знущатися над бідолашним Семеду.

У поєдинку з Францією "селесао" не зробили головного – вони не тиснули на Погба, дозволяючи прийняти м'яч у відкритій позиції, дочекатися відкривань, покурити, попити каву й лише потім виконати закидання. На цьому колектив і згорів, зігравши внічию і потрапивши у плей-офф на потужну Бельгію.

Це не повний провал, а саме недостатня якість. Складається враження, що Португалія приїхала на Євро, аби повторити шлях з 2016-го. Фернанду Сантуш збирається закритись, перетерпіти й виїхати на генії Роналду, однак є істотна різниця між попереднім чемпіонатом і нинішнім – тоді "селесао" реально мали посередній склад, де тільки на Кріша й була надія. Нині ж збірна має одну з найпотужніших заявок, у якій підстаркуватий КР7 виглядає лишень однією з опцій.

Португалія може грати у набагато кращий футбол, а Фернанду Сантуш може тренувати набагато сильніше. Це було помітно перед Євро-2020. На жаль, нині від чинних чемпіонів Європи йде тотальне розчарування.

Німеччина драматично врятувалася проти Угорщини та застрибнула в плей-офф Євро-2020