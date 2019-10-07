Незарахований гол Роналду у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 1:2

Ювентус переміг Інтер у 7 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Ювентус.

Міланський Інтер зазнав першої поразки в Серії А під керівництвом Антоніо Конте. Кривдником "змій" стала колишня команда італійського фахівця. Голи у звітному матчі забивали виключно аргентинці: Пауло Дибала та Гонсало Ігуаїн за гостей, а Лаутаро Мартінес – за господарів.

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Ця перемога дозволила Ювентусу набрати 19 очок та очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії, у команди Антоніо Конте залишилося 18 пунктів.