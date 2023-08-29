У вівторок відбулися 5 матчів чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 4 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Таавон – 0:1

Гол: Факіхі, 45+9

Нереалізований пенальті: Матеуш, 8 (А-Т)

Дамак – Аль-Фатех – 2:2

Голи: Сісай, 23 (пен.), 45+3 – Аль-Бурайкан, 61, 90+3

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 4:0

Голи: Роналду, 13, 38 (обидва – пен.), Мане, 40, Аль-Ганам, 80

Нереалізований пенальті: Гаріб, 63 (А-Н)

Вилучення: Банега, 79 (А-Ш)

Аль-Халідж – Аль-Хазем – 1:1

Голи: Мартінш, 22 – Бадамосі, 61 (пен.)

Нереалізований пенальті: Мартінш, 75

Аль-Ахлі – Аль-Таі – 2:0

Голи: Марез, 38, Кессьє, 59

Вилучення: Семеду, 35 (А-Т)

Аль-Таавон продовжує триматися в групі лідерів, хоча команда не може похизуватися жодною зіркою світового рівня. Одного гола вистачило для перемоги над Аль-Ахдудом. Дамак та Аль-Фатех обмінялися дублями і поки виконують роль середняків.

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Аль-Наср нарешті виправдовує всі аванси, настрілявши 9 голів у останніх 2 турах. Роналду і компанія мокрого місця не залишили від Аль-Шабаба. Португалець відзначився дублем з пенальті і асистом на Мане. Кріш легко міг оформити хет-трик, але третій удар з "позначки" чомусь довірили Гарібу – дарма.

Вистачало пенальті і в зустрічі Аль-Халіджа проти Аль-Хазема. Щоправда, тут їх розділили порівну між командами. Очки також дісталися обом.

Аль-Ахлі наздогнав на вершині Аль-Іттіхад, маючи максимальні 12 очок. Перемогу над Аль-Таі принесли статусні новачки – Ріяд Марез та Франк Кессьє.

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